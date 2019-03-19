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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 04:17 م

النيابة تقدم لمحكمة "اقتحام الحدود" قرارات "مرسي" بالعفو عن مسجلين

النيابة تقدم لمحكمة
عادل عبد العال
dostor.org/2558554

قدمت النيابة العامة في بداية جلسة اليوم من قضية محاكمة محمد مرسي وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية"، القرارات الصادرة من المتهم محمد مرسي إبان توليه رئاسة البلاد بالعفو عن المتهمين والمحكوم عليهم.

وكان من بين تلك القرارات القرار رقم 1996 لسنة 2012، بإجمالي 490 اسم، وأرفق به صورة القرار، وكشف بأسماء المحكوم عليهم، والمتهمين الذين شملهم العفو.

وتضمن كذلك القرار رقم 122 لسنة 2012، إجمالي الإسماء 56 وارفق به كشف بأسماء النزلاء المفرج عنهم بالقرار، والتهمة الموجهة لكل منهم، وتلاحظ تهم متنوعة بين تزوير واتجار بالمخدرات وإحراز سلاح واتلاف منقولات وإحراز مفرقعات وتخريب واستعمال قوة وسرقة وتعطيل مواصلات وتعاطي مخدرات وشروع في سرقة.

وشمل البيان المقدم للمحكمة القرار رقم 157 لسنة 2012، إجمالي الأسماء الواردة 21، مرفق به كشف ببيان المحكوم عليهم المشمولين بالقرار، وتبين أن جميعهم محكوم عليهم في جنح عدا واحدة جناية إحراز سلاح، ويوجد جنح شروع في سرقة ودخول منطقة عسكرية.

إضافة إلى القرار رقم 155 لسنة 2012، إجمالي الاسماء الواردة 121، مرفق به كشف باسماء المتهمين والمحكوم عليهم الذي شملهم قرار الإعفاء، وتلاحظ للمحكمة أن التهم المنسوبة إليهم ما بين دخول منطقة عسكرية وإحراز سلاح وتسلل، وموضح بالكشف اسماء المتهمين والاتهام المنسوب لكل منهم والحكم الصادر ضده ومدة التنفيذ.

وتضمن البيان القرار رقم 75 لسنة 2012، إجمالي الأسماء 27، مرفق به كشف بأسماء المحكوم عليهم الذين شملهم قرار الإعفاء، تلاحظ للمحكمة بأن التهمة تتاروح بين أمن داخلي وتزوير وقتل واتفاق جنائ، وان العقوبات تتنوع ما بين المؤبد والمشدد وإعدام.

والقرار رقم 57 لسنة 2012، إجمالي الأسماء 588، مرفق به كشف بأسماء المحكوم عليهم الذين شملهم القرار، والاتهامات المنسوبة لكل منهم والأحكام الصادرة ضدهم، وتلاحظ للمحكمة أن التهم تتراوح بين تعطيل مواصلات والاتجار في المخدرات وإحراز سلاح وتبديد واستعمال قوة وشروع في سرقة وتمكين من الهرب وإحراز مفرقعات واتجار في عملة وتعاطي مخدرات،واشرت المحكمة على الأوراق ما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم وصرحت للدفاع بالإطلاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

يذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

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