هوفنهايم الألمانى يتعاقد مع مديره الفنى الأسبق

أعلن نادي هوفنهايم، الألماني لكرة القدم، تولي ألفريد شرودر، تدريب الفريق الأول، اعتبارا من الموسم المقبل، وذلك بموجب عقد يبقيه بالنادي حتى عام "2022"، وذلك خلفا لجوليان ناجلسمان - الذي سيتولى تدريب لايبزج.



وأكد شرودر -فى تصريحات للموقع الرسمى للنادي اليوم-، على طموحه لمواصلة قصة النجاح الأخيرة، وأن يترك بصمته كمدير فني.



وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها شرودير تدريب الفريق بعد أن تولى تدريب فريق تيفينتي أنشخيدة خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2015.



يذكر أن الفريق شارك للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد أن أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الثالث بالدوري الألماني.



ويحتل الفريق حاليا المركز التاسع، بفارق أربع نقاط عن آخر المراكز المؤهلة للعب في أوروبا الموسم المقبل.



وقد تولى شرودر منصب المدرب المساعد في هوفنهايم خلال الفترة من أكتوبر 2015 حتى يناير 2018، قبل أن ينتقل لفريق أياكس أمستردام الهولندي في نفس المنصب.