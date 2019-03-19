القاهرة : الثلاثاء 19 مارس 2019
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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 04:15 م

ندوة حول "ترشيد استهلاك المياه" لطلاب المدرسة الألمانية

ندوة حول ترشيد استهلاك
وائل القمحاوى
dostor.org/2558551

نظمت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي بوزارة الرى، ندوة لتوعية طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، بالمدرسة الألمانية بباب اللوق بالقاهرة، بترشيد المياه، بمناسبة احتفال المدرسة باليوم العالمي للمياه، حيث تم تعريف الطالبات بدور وزارة الري في الحفاظ على موارد مصر المائية وكيفية إدارة تلك الموارد وأهمية نهر النيل باعتباره شريان الحياة لمصر.

وأكدت الندوة ضرورة الحفاظ على قطرة الماء ونشر ثقافة الترشيد ومواجهة السلوكيات الخاطئة لدى البعض، والتوعية بحمايتها من اﻹسراف والتلوث وضرورة الحفاظ على نهر النيل، والتأكيد على ندرة ومحدودية حصة مصر المائية، بحضور جورج ليبر مدير المدرسة، وماريا مدرسة الدراسات الاجتماعية.

ندوة حول "ترشيد استهلاك المياه" لطلاب المدرسة الألمانية
ندوة حول "ترشيد استهلاك المياه" لطلاب المدرسة الألمانية
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