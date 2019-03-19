تصفية مرتكب "مذبحة أوسيم" في تبادل إطلاق أعيرة نار مع قوات الأمن

نجحت قوات الأمن بالجيزة في قتل مسلح بمدينة أوسيم قتل والده ووالدته واثنين من أشقائه، وأصاب ضابط وأمين شرطة.



وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الأمن التي أحاطت منزل المتهم فور إطلاقه وابلًا من الأعيرة النارية، تمكنت من السيطرة عليه بعد تبادل لإطلاق الرصاص أسفر عن مقتله، وتم نقل جثث القتلى ومن بينهم الجاني إلى المستشفى والضابط وأمين الشرطة إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة.



كشفت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل إصابة معاون مباحث اوسيم وأمين شرطة بالقسم ومصرع 4 مواطنين في إطلاق نار.



شرحت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبرئاسة اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفاصيل الحادث، حيث قام شاب مختل عقليًا بإطلاق النيران من سطح منزله على المواطنين بالشارع، وبصورة عشوائية على عائلته أدت إلى مقتل والده ووالدته واثنين من أشقائه.



وأضافت التحريات أن المتهم أطلق النيران على قوة المباحث، فأصاب النقيب عمرو عطيتو معاون مباحث أوسيم بثلاثة أعيرة نارية في بطنه، وأصاب أمين شرطة بعيارين أخرين.