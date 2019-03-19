31 شركة مصرية تشارك في معرض كنيا 5p

افتتح اليوم الثلاثاء، السفير المصرى بكينيا خالد الأبيض ومحافظ نيروبي السابق وسكرتير أول تجاري خالد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل التجارى بنيروبي وممثلى اتحاد الصناعات والغرف التجارية بكينيا بالإضافة إلى مي حلمي مدير الجناح المصرى والزهراء عاطف مساعد مدير الجناح ممثلين عن هيئة تنمية الصادرات وجميع اعضاء السفارة المصرية بنيروب.



وجاء الجناح المصرى بمعرض KENYA 5P بكينيا المقام خلال الفترة من 19-21 مارس 2019 المتخصص فى مجالات البلاستيك والبتروكيماويات والطباعة والتعبئة والتغليف والصناعات الورقية للسوق الكينية الواعدة وكذا أسواق القارة الأفريقية بأسرها الذى تنظمه هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع المجلس التصديرى للكيماويات، ويضم الجناح المصرى 31 شركة مصرية في مجالات البلاستك والصناعات الكيماوية.