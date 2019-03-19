"تموين المنيا": استلام 1800 بطاقة ذكية بعد إعادة طباعتها 

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التمويـن بالمنيا، إن المديريـة استلمت اليـوم 1800بطاقــة تموينيـة ذكيــة بعد إعــادة طباعتها من البطاقات التالفـة والمفقودة والفصل الاجتماعـي والإصدار الجديد وجاري فرزهــا وتسليمها لمديـري الإدارات تمهيدًا لتسليمها لمكاتب التمويـن ضمانًا لوصولهـا للمواطنـين.



وأضـاف وكيل الوزارة أنه تم تخصيص رقمي 91237 أو 9136 من قبل الوزارة لتقديم خدمة تفعيل البطاقة التموينية، حيث يقوم المواطن بعد استلام بطاقته التموينية بإرسال رسالة على الرقم سالف الذكر لتفعيلها مكتوب فيها رقـم 1 وذلك لاستلام الرقـم السري على الهاتف المحمول الخـاص بالمواطن والذي تم تسجيله سابقًا حيـن تقديـم الطلب، وذلك تيسيرًا على الموطنين في تقديم خدمات البطاقات التموينية عبـر رسائل الموبايل القصــيرة.



وأكد "يوسف" أن الوزارة تقوم حاليًا بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والمشرفة على المنظومة بعمل تحديثات على النظام القائم على منظومة التموين وذلك لوضع حلول لبعض المشكلات القائمة على بعض البطاقات التموينية، وأيضا لتسهيل عملية تحديث بيانات البطاقات التموينية من خلال قبول التظلمات المقدمة من المواطنين الذين لديهم خصم أفراد من بطاقاتهم الغير مكتملة البيانات.



كما تقوم الوزارة بالعمل على تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين طبقا لمعايير العدالة الاجتماعية والمحددة من قبل اللجنة المعنية بذلك والتي أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة الماضية.