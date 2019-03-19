"الإرهاب الإلكترونى ومخاطره" فى ندوة بـ"رياضية طنطا"

نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، ندوة توعوية وتثقيفية حول "الإرهاب الإلكتروني ومخاطره وكيفية المواجهة" تحت رعاية الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بطنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وحاضر بها الكاتب الصحفى أكرم القصاص.



وتناول "القصاص" مفهوم الإرهاب الإلكتروني، وإيجابيات وسلبيات مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها صعوبة التأكد من صحة المعلومات التي تروج الشائعات والأفكار الهدامة المدمرة للبلاد، موضحًا أن كثرة سماع الأخبار السيئة والنظرة التشاؤمية دائما للأوضاع في الدولة تساعد على تبلد المشاعر والنفور من الوطنية.



وأضاف أنه يتم ضم الشباب للمنظمات الإرهابية من خلال "فيسبوك"، مشيرا إلى خطورة الألعاب الإلكترونية العنيفة التي تتداول حاليا بين الشباب مثل الحوت الأزرق بمصر، وما حدث من إرهاب نيوزيلندا.



شارك بالندوة الدكتورة عزة الوسيمى، عميد الكلية، الدكتور هانى سعيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وأقيمت تحت إشراف عزة سرور، مدير مركز إعلام طنطا، وسمير مهنا، مدير عام إعلام وسط الدلتا.