"اتحاد عمال الجيزة" ينظم ورش عمل للحوار عن التعديلات الدستورية

قال مختار أبو الفتوح، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد المحلي لعمال الجيزة، إن تعديل أي دستور أمر وارد، فالدساتير صناعة بشرية، وتُعد كائنا حيا، ولكي يحدث توافق ما بين الكائن الحي والمجتمع الذي يعيش فيه لا بد من التواؤم بينهم.



وتابع: إذا ما طرأ على المجتمع متغيرات تستوجب التعديل فلا خوف من إجرائه ما دمنا أمام ضمانات دستورية تنظم تلك التعديلات، وسوف يتم الآن الاستعداد لتجهيز ورش عمل ولقاءات مع العمال في شأن تعديل الدستور لاستطلاع رأي العمال في التعديلات المقترحة.



وأضاف، خلال ورشة عمل لعمال الجيزة، أن هذه الحوارات والمناقشات ستنتهي إلى عدد من المقترحات التي سيتم إرسالها إلى النائب جمال عقبة، رئيس الاتحاد العام لعمال الجيزة ونائب رئيس اتحاد عمال مصر والذي سوف يقوم بعرضها على اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب التي تتولى إدارة الحوار المجتمعي بخصوص تعديل الدستور.



وأشار إلى أن التعديلات الدستورية أخذت مسارها الطبيعي داخل البرلمان، والآن أصبح الباب مفتوح أمام الجميع للإدلاء برأيهم فيها، وكذلك تقديم المقترحات للجنة التشريعية وفقا لما وجه به رئيس مجلس النواب، حيث أن ما جاء في تعديل المادة 243 من الدستور التي نصت على التمثيل الملائم للعمال والفلاحين غير واضح لنا، فمن الواجب تحديد نسبة مقطوعة للعمال في الدستور، متمنيا أن تعود كما كانت في الدستورالسابق 50%؛ للحفاظ على مكتسبات ثورة 1952 وثورتي 25 يناير و30 يونيه، والحفاظ على الملكية العامة الاقتصادية للدولة.