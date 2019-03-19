محافظ قنا: وصول 17 سيارة جديدة بتكلفة 4 ملايين و760 ألف جنيه

أعلن عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، عن وصول 17 سيارات كابينة مفردة، بلغت تكلفتها المالية 4 ملايين و760 ألف جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018-2019؛ فى إطار سعى المحافظة لتحديث وتطوير المعدات العاملة بالقطاعات الخدمية.



وأشار "الهجان" إلى أن السيارات الجديدة تعد الدفعة الثانية من إجمالي عدد السيارات التي تم التعاقد عليها مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتوريدها للمحافظة والبالغ عددها 22، منها 17 سيارة كابينة مفردة و5 سيارات كابينة مزدوجة تم توريدها للمحافظة الأسبوع الماضي بإجمالي تكلفة تصل إلى 6 ملايين و685 ألف جنيه، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم الوحدات المحلية والإدارات الخدمية التابعة لها بالمعدات الحديثة كأحد العوامل المساعدة التي تمكن التنفيذيين من أداء مهام وظائفهم.



وأضاف أنه تم توزيع الـ17 سيارة على عدد من المصالح الخدمية، بواقع 3 لديوان عام المحافظة، و3 للإدارة العامة لمرور قنا، و3 لمركز أبوتشت، و3 أخرى لمركز الوقف، وسيارتان لمركزي نجع حمادي ونقادة، وسيارة واحدة لإدارة الحماية المدنية بقنا، موجها التنفيذيين بضرورة استخدامها الاستخدام الأمثل وعمل الصيانة الدورية لها.