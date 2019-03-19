القاهرة : الثلاثاء 19 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
مصر
الثلاثاء 19/مارس/2019 - 03:00 م

الطيران المدني: تطبيق "رسم المغادرة" في نوفمبر.. وقيمته ٥ دولارات

الطيران المدني: تطبيق
فاتن غلاب ومحمود السعدي
dostor.org/2558475

كشف مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني، أن القرار الصادر بشأن زيادة الرسوم المقررة والتى تحصل بشكل غير مباشر عن كل راكب مسافر على الطيران المنتظم أو العارض على الرحلات الدولية والداخلية من المطارات المصرية، والذى اتخذه المجلس الأعلى للتسعير بعد دراسة متأنية وطبقًا لما هو معمول به فى جميع مطارات العالم، وبما يتوافق مع التحديات ومطالب تطوير المنظومة الخدمية بالكامل بالمطارات المصرية، سيتم تنفيذه اعتبارًا من الموسم الشتوى القادم أى مع بداية شهر نوفمبر 2019.

وأضاف المصدر أن الزيادة في الرسوم الجديدة هي خمسة دولار أمريكى فقط، عن القيمة التى يتم تحصيلها حاليًا والتى لم يتم رفعها منذ عام 2013.

وأوضح أن هذا القرار يأتى مواكبًا لخطة التطوير والنهوض بالمطارات المصرية من حيث البنية التحتية والمشروعات الانشائية وتطوير الصالات ومدارج الطائرات، وتماشيًا مع إجراءات تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية وغيرها من الخدمات المقدمة لتحقيق أعلى مستويات الراحة للمسافرين عبر المطارات المصرية والتى تعكف وزارة الطيران المدنى على تطبيقها خلال الفترة الحالية.

يذكر أن هذا الإجراء مطبق فى معظم المطارات العالمية التى تهدف إلى تطوير مستوى الخدمات ومواكبة كل ما هو جديد فى صناعة الطيران والسعى نحو تلبية احتياجات ومتطلبات المسافرين المتغيرة والمتطورة بصفة مستمرة.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب

منذ أقل من شهر

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ أقل من شهر

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ أقل من شهر

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

الآن

اعترافات "ضابط الهرم" المتهم بقتل صديقته أمام النيابة

السيسي يزور جناح البنك الأهلي على هامش "ملتقى الشباب"

شكرى: علاقاتنا مع عمان تتمتع بخصوصية على المستويين الشعبى والرسمى

تراجع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 627 جنيهًا للجرام

ads
الأكثر قراءة

مختل عقليًا يرتكب مذبحة أسرية ويصيب معاون مباحث فى أوسيم

زيدان : لا بديل عن نجم ليفربول

اعترافات "ضابط الهرم" المتهم بقتل صديقته أمام النيابة

الحكومة تكشف حقيقة إجراء تحليل عشوائي للمخدرات لجميع المواطنين

ألبومات الصور

انطلاق فعاليات "نعم مصر" بمطروح

بالصور.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" فى أسوان

"مياه الشرب" تجري استطلاعًا لبحث شكاوى أهالي الإسكندرية

محافظ أسيوط يشهد احتفالية "المرأة المصرية.. أصل الحكاية"

رياضة

ملعب القمة: تفاصيل أزمة تخبط الجبلاية.. ومأزق سويلم فى إرضاء الأهلي والزمالك

تحديد موعد عودة وليد سليمان لتدريبات الأهلي غدًا

"الصرامي" يعلق على إقالة "ميدو" من تدريب نادى الوحدة

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

مختل عقليًا يرتكب مذبحة أسرية ويصيب معاون مباحث فى أوسيم

زيدان : لا بديل عن نجم ليفربول

اعترافات "ضابط الهرم" المتهم بقتل صديقته أمام النيابة

الحكومة تكشف حقيقة إجراء تحليل عشوائي للمخدرات لجميع المواطنين

كشكول

انفوجراف .. 5 معلومات عن شريحة تابلت الأول الثانوي

جامعة الأزهر: فصل مُروجي الشائعات من المدن الجامعية

جامعة القاهرة تُكرم الأمهات المثاليات.. غداً

إلزام "تعليم الجيزة" بسداد 375 ألف جنيه للتأمين الصحى

مشروع تخرج بإعلام الأزهر يوثق جهود منظمة الخريجين في أفريقيا

الأمصار

اليمن تسلم الأمم المتحدة تقريرا بانتهاكات الحوثيين في حجور

البحرين تدين حادث إطلاق النار في مدينة أوتريخت الهولندية

هجوم مسجدي نيوزيلندا.. الشرطة تكشف عن المفارقة التي قلبت الأحداث

الشيح حمدان بن راشد يزور "آرت دبي" بمشاركة أكثر من 500 فنان

بعد إقالته من الوحدة السعودي.. "إدعم ميدو" يجتاح تويتر

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

636 مليار دولار قيمة استهلاك الصينيين من الطعام والشراب خلال 2018

فيديو.. فرار راكب دراجة هوائية من "الكوبرا" بطريقة غريبة

تقرير: 66% من الألمان يعتبرون أنفسهم سعداء

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

باحثون: تناول الحوامل للباراسيتامول لا يسبب إصابة الأطفال بالربو

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎