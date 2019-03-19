الطيران المدني: تطبيق "رسم المغادرة" في نوفمبر.. وقيمته ٥ دولارات

كشف مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني، أن القرار الصادر بشأن زيادة الرسوم المقررة والتى تحصل بشكل غير مباشر عن كل راكب مسافر على الطيران المنتظم أو العارض على الرحلات الدولية والداخلية من المطارات المصرية، والذى اتخذه المجلس الأعلى للتسعير بعد دراسة متأنية وطبقًا لما هو معمول به فى جميع مطارات العالم، وبما يتوافق مع التحديات ومطالب تطوير المنظومة الخدمية بالكامل بالمطارات المصرية، سيتم تنفيذه اعتبارًا من الموسم الشتوى القادم أى مع بداية شهر نوفمبر 2019.



وأضاف المصدر أن الزيادة في الرسوم الجديدة هي خمسة دولار أمريكى فقط، عن القيمة التى يتم تحصيلها حاليًا والتى لم يتم رفعها منذ عام 2013.



وأوضح أن هذا القرار يأتى مواكبًا لخطة التطوير والنهوض بالمطارات المصرية من حيث البنية التحتية والمشروعات الانشائية وتطوير الصالات ومدارج الطائرات، وتماشيًا مع إجراءات تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية وغيرها من الخدمات المقدمة لتحقيق أعلى مستويات الراحة للمسافرين عبر المطارات المصرية والتى تعكف وزارة الطيران المدنى على تطبيقها خلال الفترة الحالية.



يذكر أن هذا الإجراء مطبق فى معظم المطارات العالمية التى تهدف إلى تطوير مستوى الخدمات ومواكبة كل ما هو جديد فى صناعة الطيران والسعى نحو تلبية احتياجات ومتطلبات المسافرين المتغيرة والمتطورة بصفة مستمرة.