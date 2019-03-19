وزير الاتصالات يبحث مشاركة 20 شركة روسية فى استثمارات تكنولوجيا المعلومات

استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كونستانتين نوسكوف، وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام بجمهورية روسيا الاتحادية، على رأس وفد رفيع المستوى يتضمن مسئولين حكوميين وممثلي 20 شركة روسية خاصة، وعددا من الهيئات التنموية والمؤسسات التعليمية؛ وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين وتكامل الأعمال وضخ استثمارات جديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري. حضر اللقاء سيرجي كيربتشينكو، سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.



وكان الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استقبل السيد وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام بجمهورية روسيا الاتحادية، بحضور الدكتور عمرو طلعت؛ حيث شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية التعاون المشترك بين البلدين، في إطار تعزيز جهود الدولة في مجال التحول الرقمي وتنمية صناعة الإلكترونيات.



وأعقب هذا اللقاء اجتماعًا موسعًا حضره الوزيران، وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة، والوفد الروسي، وتناول الاجتماع التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا في كل المجالات، وخاصة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل فرص التعاون بين البلدين.



وخلال الاجتماع استعرض الدكتور عمرو طلعت استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري القائمة على محورين هما تحقيق التحول الرقمي بالتعاون مع مؤسسات الدولة، وبناء الإنسان المصري، وأوضح الوزير الجهود التي تبذلها الدولة في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي في إطار تهيئة البيئة التشريعية والمناخ الداعم لجذب الاستثمارات؛ موضحا مزايا الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وأهمية تعزيز التعاون المشترك مع روسيا في مجال الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني؛ مشيرًا إلى أنه قد تم الاتفاق مع السيد الوزير الروسي على القيام بزيارة إلى موسكو خلال العام الجاري للاطلاع عن قرب على المشروعات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الروسي.



ومن جانبه، استعرض كونستانتين نوسكوف استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في روسيا، ورغبة الشركات الروسية في التواجد في السوق المصرية والاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ كما أكد كونستانتين نوسكوف على أن مصر شريك مهم لروسيا في ظل رئاستها الاتحاد الإفريقي، مشيدا بالعلاقات المشتركة بين البلدين خاصة خلال السنوات الأخيرة؛ مؤكدا على ضرورة أن يكون التعاون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي نفس مستوي العلاقات بين البلدين.



وشهد الاجتماع الاتفاق على التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة، خاصة صناعة الإلكترونيات وبناء القدرات والمهارات الرقمية والأمن السيبراني وخدمات الحكومة الإلكترونية، وكذلك في مجال تجارب تكنولوجيا الجيل الخامس التي تمت في كلا البلدين، كما اتفق الجانبان على أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2016، بوضع مجالات تعاون تتفق مع التوجهات الاستراتيجية الجديدة للبلدين ومجالات الاهتمام المشترك، ووضع خطة عمل ترتكز على جدول زﻣﻧﻲ محدد للتنفيذ.



كما تناول الاجتماع بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين لجذب الاستثمارات الروسية إلى مصر، وتشجيع الشركات الروسية على الاستفادة من الميزات التنافسية التي تتمتع بها مصر من وفرة الكوادر المؤهلة والموقع الجغرافي المتميز لمصر كبوابة لفتح أسواق جديدة للشركات الروسية لخدمة عملائها في منطقة افريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، كما تم بحث فرص التعاون بين المؤسسات التعليمية في البلدين في المجالات المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات؛ خاصة في الاتجاهات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.



واتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات من أجل وضع آليات عملية للتعاون في المجالات التي تم الاتفاق عليها.



وحضر الاجتماع من الوفد المصري؛ عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس حسام الجمل، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشبكات وبنية الاتصالات، والمهندسة هالة الجوهري، مساعد الوزير لشئون تنمية القدرات البشرية والمؤسسية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور حسام عثمان، مستشار الوزير لصناعة الإلكترونيات، وشيرين الجندي، مستشار الوزير لشؤون المناطق التكنولوجية، والمهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة إيمان عاشور، مدير المعهد القومي للاتصالات، والمهندس محمد الجوسقى، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة، وعدد من قيادات الوزارة.



ومن الجانب الروسي حضر ميخائيل مامونوف، نائب وزير التطور الرقمي والاتصالات والمواصلات العامة لروسيا الاتحادية، وكيريل سافينوف، مساعد وزير التطور الرقمي والاتصالات والمواصلات العامة لروسيا الاتحادية، وماكسيم كيسيليوف، مدير قسم إدارة التعاون الدولي لوزارة الاتصالات والمواصلات العامة لروسيا الاتحادية.



يذكر أن زيارة الوفد الروسي لمصر تأتي تلبية للدعوة التي وجهها الدكتور عمرو طلعت لنظيره الروسي للتعرف عن قرب على التطورات الحالية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، وبحث سبل تعزيز التعاون في العديد من المجالات ذات الصلة.



وفي سياق متصل، قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس الإثنين، بتنظيم زيارة للوفد الروسي إلى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، حيث تم استعراض استراتيجية الهيئة والمشروعات والمبادرات التي تقدمها، ثم قام الوفد الروسى بزيارة معهد تكنولوجيا المعلومات، تم خلالها بحث سبل التعاون والاستفادة من النظام التعليمي والتدريبي المتقدم في المجال التكنولوجي في روسيا في الاتجاهات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.



كما قام الوفد الروسي بزيارة إلى مركز الاستعداد لطوارئ الحاسب الآلى (EG CERT)، واختتم الوفد الروسي زيارته بلقاء موسع في الشركة المصرية للاتصالات، تم خلاله بحث فرص ومجالات التعاون مع الشركات الروسية.