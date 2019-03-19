محافظ قنا: وقف نشاط 6 مخابز غير مرخصة بمدينة قفط

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أنه تم وقف نشاط 6 مخابز إفرنجي، تعمل بدون ترخيص، بمدينة قفط، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 712 لسنة 1987. مشيرا إلى أن الإدارة التموينية حررت محاضر لتلك المخابز وتم تحويلها الى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.



وأضاف الهجان أن الوحدة المحلية لمدينة قفط قامت بقطع المرافق عن المخابز المخالفة كإجراء أوّلى لوقف نشاطها تمهيدا لغلقها نهائيا مشددا على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة وتقديم غذاء آمن وصحى للمستهلك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين.