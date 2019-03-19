محافظ قنا يشهد قرعة وزارة الداخلية لأداء فريضة الحج

حضر عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، واللواء مجدى القاضى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إجراء مراسم قرعة الحج العلنية للعام الهجرى 1440 التي تشرف عليها وزارة الداخلية، بالصالة المغطاة، بحضور القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية وعدد من المتقدمين للقرعة وأسرهم.



وأوضح "الهجان" أن عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام بدائرة المحافظة بلغ 1449، وبلغت الحصة المقررة لمحافظة قنا 259 تأشيرة حج، تم تخصيص 27 تأشيرة لكبار السن، مضيفا أنه تم إعلان أسماء الفائزين بشفافية تامة عن طريق الحاسب الآلي، وبحضور عدد من المتقدمين، حيث فاز 79 متقدمًا بقسم وبندر قنا و31 بمركز أبوتشت و11 بمركز فرشوط و28 بمركز نجع حمادي و12 بمركز دشنا و24 بمركز قفط و31 بمركز قوص و11 بمركز نقادة.



وهنأ المحافظ ومدير الأمن الفائزين، متمنين التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ في هذا العام، مطالبين الحجاج الدعاء لمصر وأمنها، ومتمنين للجميع حجا مبرورا وسلامة العودة إلى أرض الوطن.