محمد رمضان يتعاقد على فيلم جديد مع شركة "مقام"

تعاقد الفنان محمد رمضان مع شركة "مقام" لمالكها المنتج سيف عريبي على بطولة فيلم سينمائي جديد، ومن المقرر الشروع في تصويره خلال الفترة المقبلة، بجانب تصوير مسلسل "زلزال".



وشارك "رمضان" صورة له برفقة المنتج عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" أثناء تعاقده، وعلق قائلًا: وقعت فيلم مع شركة (مقام) لصاحبها المنتج سيف عريبي (وفي هذا الفيلم مفاجئة لأول مرة في فيلم عربي)، التفاصيل كاملة غدا، وانتظروا أغنية virus في خلال ساعات على قناتي الرسمية على يوتيوب.



ويستعد "رمضان" لطرح أغنية جديدة أيضا بعنوان "القمر" قبل حفله الغنائي الأول، المقرر أن يحييه يوم 29 من شهر مارس الجارى، بمركز المنارة بالتجمع الخامس.