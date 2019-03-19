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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:56 م

محافظ كفر الشيخ يطلق الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية

محافظ كفر الشيخ يطلق
مصطفى عنز
dostor.org/2558469

أطلق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إشارة البدء في الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية، ضمن المرحلة الثانية للحملة والتى تضم 11 محافظة وتستمر من اليوم وحتى 28 مارس الجاري.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتجريع تلاميذ المرحلة الابتدائية بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة بعقار "المبندازول"، وهى عبارة عن قرص واحد من العقار لمرة واحدة فقط وهو علاج أمن وفعال ضد الديدان المعوية ولا يوجد منه مضاعفات.

وقال المحافظ، أن الحملة تستهدف تجريع 440 ألف و850 طالب وطالبة، على مستوى المحافظة، بإجمالى 927 مدرسة بنطاق المحافظة، لمدة 10 أيام بجميع المدارس فى آن واحد، مضيفًا أنه تم عقد اجتماع تنسيقى مع كافة الجهات المعنية للتجهيز والإعداد لتنفيذ الحملة القومية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه ولأول مرة فى مصر يتم إطلاق حملات متعددة منها حملة "100 مليون صحة" وحملة الكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا، والسمنة، والتقزم"، بهدف الحفاظ على صحة المصريين بشكل عام والنشء بشكل خاص، مؤكدًا أن المحافظة حرصت على تقديم الدعم الكامل للحملة والتنسيق ما بين مديرية الشئون الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحى وكافة الجهات المعنية من مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة وأئمة المساجد والكنائس للتعريف بأهمية الحملة، وذلك للقضاء على الطفيليات بين طلاب المدارس المعوية بمدن ومراكز المحافظة، موجهًا بضرورة توعية المواطنين بأهمية وضرورة التطعيم لتحقيق المستهدف من الحملة على أرض المحافظة.

وقدم محافظ كفر الشيخ، خالص الشكر والتقدير للدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة بثينة عبد الله كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، على جهودهم الوطنية المخلصة فى الحفاظ على صحة أبناء المحافظة.

محافظ كفر الشيخ يطلق الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية
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