إخماد حريق شب في عربة قطار جنوب الأقصر

نجحت قوات الحماية المدنية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، في السيطرة على حريق محدود اندلع بعربة إحدى القطارات، أثناء مروره بقرية الكلابية التابعة لمركز ومدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر.



تلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بنشوب حريق محدود في عربة قطار رقم 188 مميز، القادم من القاهرة متجهًا إلى أسوان، مما تسبب في حدوث عطل بفرامل الجرار، أثناء مروره بقرية الكلابية التابعة لمدينة إسنا جنوب الأقصر.



وعلى الفور، تم العمل على إصلاح العطل الذي تسبب في إيقاف حركة القطارات لمدة ساعة، وهي: قطار 88 "الإسكندرية- أسوان" رجال أعمال، وقطار 997 "القاهرة- أسوان" رجال أعمال، وقطار 1902 "القاهرة- أسوان" إسباني، وقطار VIP 20009 "الإسكندرية- أسوان"، قبل أن يتم إصلاح واستبدال الجرار، وغادر القطار مستكملا طريقه إلى أسوان.



تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.