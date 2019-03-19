هبوط جماعى لمؤشرات البورصة عند الإغلاق.. والسوقى يخسر 11 مليار جنيه

دفعت المبيعات المكثفة للأجانب، أسهم ومؤشرات البورصة نحو الهبوط الحاد، لدى إغلاق معاملات اليوم الثلاثاء، ما تسبب فى خسارة رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة لنحو 11 مليار جنيه.



تراجعت مؤشرات البورصة بنحو جماعى، حيث خسر المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" نحو 265 نقطة من قيمته بما نسبته 1.78 %، ليغلق عند مستوى 14645 نقطة، كما هوى المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 1.56 % تعادل 10.86 نقطة ليغلق عند مستوى 684.35 نقطة، في الوقت الذي تراجع فيه المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100" بنسبة 1.59 % بما يعادل 27.9 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 1736 نقطة، وسط تداولات نشطة اقتربت قيمتها من مليار جنيه، بتداول 201.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 24 ألف صفقة بيع وشراء.