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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:45 م

الأقباط يحتفلون بعيد الصليب.. والأنبا موسى يؤكد على أهميته

صورة من الحدث
صورة من الحدث
مونيكا جرجس - جرجس صفوت
dostor.org/2558459

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، بعيد الصليب، فهى تحتفل به مرتين في العام، الأولى في 27 سبتمبر، ويسمى عيد اكتشاف الصليب على يد الملكة هيلانة في القرن الرابع، والثاني في 19 مارس.

ويأتى احتفال الكنيسة من كل عام، نظرًا لليوم الذي ظهر فيه الصليب لأول مرة فى 326 ميلادية على يد الملكة هيلانة، ويأتى بشكل دائم فى أيام الصوم فقد رتب آباء الكنيسة الاحتفال بظهور الصليب في يوم تكريس كنيسته.

وترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداسات عيد الصليب، كل منهم بإيبارشيته، بحضور الشعب القبطي.

ويقول البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة تحتفل بعيد الصليب ثلاث مرات على مدار السنة، الاولى فى مارس الذي يوافق 10 برمهات يوم أكتشاف خشبة الصليب في وسط الصوم الكبير، والثانية يوم الجمعة الكبيرة الذي يخصص للصليب المقدس ونسميه جمعة الصلبوت، والمرة الثالثة في 17 توت الذي يحل في سبتمبر.

وأضاف بابا الكنيسة الأرثوذكسية، أن الصليب يستخدم للدفاع عن الإيمان هو من يقف أمام الهرطقات والعقيدة المستقيمة مثل القديس أثناسيوس الرسول الذي دافع بقوه عن الإيمان ومحي بدعه أريوس الذي كان يعلم تعاليم خاطئة واستهوت بعض الناس حينها ووقف حامي الإيمان القويم وبدء يدافع عن الإيمان القويم واتنفى خمس مرات ولذلك مكثنا15 قرن صليب الدفاع عن الإيمان مستمر.

وتابع: أن علامة الصليب دائمًا مشجعه لكل أنسان فتستخدم عند بدء الإنسان حياتة اليومية، وفي مواقفه المعتادة مثل الأمتحانات والسفر، لكي تعطي له الطمأنينه والرجاء.

فيما ترأس صباح اليوم الثلاثاء، الأنبا موسى أسقف الشباب، القداس الالهى من بيت المكرسات باسقفية الشباب.

وتحدث الأنبا موسى فى عظته خلال القداس، عن أهمية الصليب وكيف أكتشفها القديسة هيلانة ومن بعده الإمبراطور هرقل، كما تحدث الأنباموسى عن أهمية الصليب فى حياتنا.

كما ترأس الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، صباح اليوم، قداس عيد الصليب المجيد بكنيسة الشهيد مارجرجس بشبرا الخيمة، وخلاله تمم نيافته طقس سيامة ثلاثة كهنة جدد للخدمة بالإيبارشية.

كما ترأس الأنبا ديمتريوس أسقف ملَّوي وأنصنا والأشمونين، صباح اليوم، قداس عيد الصليب بكنيسة مارمرقس الرسول بملوي.

الأقباط يحتفلون بعيد الصليب.. والأنبا موسى يؤكد على أهميته
الأقباط يحتفلون بعيد الصليب.. والأنبا موسى يؤكد على أهميته
الأقباط يحتفلون بعيد الصليب.. والأنبا موسى يؤكد على أهميته
الأقباط يحتفلون بعيد الصليب.. والأنبا موسى يؤكد على أهميته
الأقباط يحتفلون بعيد الصليب.. والأنبا موسى يؤكد على أهميته
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