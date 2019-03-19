مختل عقليًا يرتكب مذبحة أسرية ويصيب معاون مباحث فى أوسيم

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل إصابة معاون مباحث أوسيم، وأمين شرطة بالقسم، ومصرع 4 مواطنين في إطلاق نار.



شرحت التحريات الأولية التى أجريت بإشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبرئاسة اللواء محمد عبدالتواب، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفاصيل الحادث، بقيام شاب مختل عقليًا بإطلاق النيران من سطح منزله على المواطنين بالشارع، وبصورة عشوائية على عائلته أدت إلى مقتل والده ووالدته واثنين من أشقائه.



وأضافت التحريات أن المتهم أطلق النيران على قوة المباحث، فأصاب النقيب عمرو عطيتو، معاون مباحث أوسيم، بثلاثة أعيرة نارية فى بطنه، وأصاب أمين شرطة بعيارين آخرين.





