صحيفة إيطالية تكشف رغبة يوفنتوس فى التعاقد مع نجم توتنهام

كشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن يوفنتوس بدأ فعليا الحديث مع ممثلي الدنماركي كريستيان إيركسن، للتعاقد مع نجم فريق توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

وأوضحت أن يوفنتوس أصبح حاليا يهدد رغبة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الذي يضع كريستيان إيركسن على رأس قائمة أولويات تعاقداته في الميركاتو الصيفي.

ويتبقى في عقد إيركسن موسم واحد فقط مع توتنهام، حيث ينتهي تعاقده مع الفريق اللندني في صيف عام 2020.

ويقدم إيركسن يقدم موسما مميزا للغاية مع توتنهام، وذلك بتسجيله سبعة أهداف، وتقديم 12 تمريرة حاسمة، في كل البطولات.