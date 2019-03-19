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الثقافة
الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:03 م

ورشة عمل "كيف تشاهد فيلما سينمائيا" لمحمود عبد الشكور

صورة من الحدث
صورة من الحدث
جمال عاشور
dostor.org/2558403

نظمت دار نهضة مصر للنشر بالتعاون مع مكتبة ديوان فرع مصر الجديدة، ورشة عمل كتاب "كيف تشاهد فيلما سينمائيا" للناقد السينمائى محمود عبدالشكور، الذى قامت نهضة مصر بإصداره مؤخرًا كأحد كتب سلسلة "كيف" التثقيفية المقرر إصدارها تباعا لتبسيط وتقديم مداخل سهلة إلى الفنون والأدب للشباب.

وأدار الندوة وورشة العمل الكاتب الصحفى إيهاب الملاح، وخلال ورشة العمل قام محمود عبد الشكوربعرض وتحليل مشاهد من أفلام مختلفة مثل "فتاة المصنع" و"الحريف" لمحمد خان، "الإرهاب والكباب" لشريف عرفة، "بداية ونهاية" و"القاهرة 30" لصلاح أبو سيف وفيلم "أيامنا الحلوة" لحلمى حليم، وقد حضر ورشة العمل عدد كبير من المهتمين بالفن السينمائى.

ويعد الكتاب موجها للشباب ولهواة السينما لتعريفهم بأساسيات فن السينما بداية من نشأتها مستعرضا عناصر الفيلم السينمائى وتحليل متعمق في بناء المشاهد السينمائية، بالإضافة إلى نصائح يقدمها المؤلف للقراء.

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