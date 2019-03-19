ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض على تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات بطاريات السيارات أثناء توقفها بالطرق الرئيسية والفرعية وأسفل المساكن بالقناطر الخيرية.



كشف المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية عن قيام "هاني. م. ا ر" سابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات وسرقة متنوعة وشروع في سرقة بالإكراه و"أحمد.ف. ف" عاطل، سابق اتهامه في قضيتي شروع في سرقة بالإكراه ومخدرات، و"أحمد.س. س" سابق اتهامه في قضيتي سرقة بطارية ومخدرات، و"سلامة. س. س" عاطل، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب وقائع سرقات بطاريات السيارات حال توقفها بالطرق الرئيسية والفرعية وأسفل المساكن.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بصحتها، واعترفوا بارتكابهم 12 واقعة سرقه بطاريات من داخل السيارات.



وأضافوا بتصرفهم في بطاريات السيارات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهم "أحمد.ع. م" صاحب ورشة بطاريات وباستهدافه تم ضبطه وبمواجهته بما ورد باعترافات المتهمين المضبوطين أقر بصحتها وأرشد عن البطاريات المبلغ بسرقتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.