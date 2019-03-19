استبعاد عامر عامر من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة

قرر خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد الحارس عامر عامر من قائمة المنتخب قبل السفر لمواجهة النيجر.



وكشفت الأشعة التي خضع لها الحارس عن إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وقرر الجهاز الفني عدم استدعاء حارس بديل والاكتفاء بالثلاثي محمود جنش وأحمد الشناوي ومحمد أبوجبل.



وعلى جانب آخر، انضم الثلاثي عمرو وردة وعلي غزال وأحمد حسن كوكا لتدريبات المنتخب داخل صالة التأهيل والتي أقيمت اليوم، وينضم إليهم محمد النني خلال المران المسائي اليوم بالملعب الفرعي لبرج العرب.



ولا يتبقى سوى ثلاثي الزمالك طارق حامد ومحمود جنش ومحمود علاء الذين سينضمون مساء الغد.