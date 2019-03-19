صحيفة بريطانية: تشيلسي يفاجىء ريال مدريد بشأن "هازارد"

كشفت صحيفة "ديلي أكسبريس" البريطانية، أن ريال مدريد تقدم بعرض رسمي، للتعاقد مع إيدين هازار جناح تشيلسي الإنجليزي، وسط رفض مستمر من فريقه.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن تشيلسي رفض عرض ريال مدريد الأول الذي تقدم به، في الفترة الحالية، لتحقيق حلم التعاقد مع النجم البلجيكي.

ويرفض تشيلسي التخلي عن خدمات هازار، بسبب تعرضه لعقوبة الحرمان من إبرام صفقات خلال فترتي انتقالات، بسبب مخالفته للوائح التعاقد مع لاعبين قصر.

وأشارت إلى أن الحالة الوحيدة التي يمكن أن ينتقل فيها هازار لريال مدريد، هي قبول استئناف تشيلسي، حتى يتمكن من تعويض رحيله في الصيف المقبل.

ويحاول ريال مدريد في الفترة الحالية، إعادة بناء الفريق مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بعد الموسم الكارثي والذي ودع فيه الفريق الملكي فرصة المنافسة على أي لقب.