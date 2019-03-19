ارتفاع حصيلة الهجوم المسلح شمال بغداد إلى ثمانية لـ 8 قتلى

أفاد مصدر بالشرطة العراقية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد ضحايا هجوم مسلح أثناء عملية تفتيش في قضاء الطارمية شمال بغداد إلى 8 قتلى وإصابة العشرات من الجيش.



وقال المصدر -في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية- إن "هجومًا مسلحًا وقع أثناء تنفيذ عملية تفتيش في قضاء الطارمية شمال بغداد، ما أسفر عن مقتل 8 وإصابة آخرين من الجيش.



وأضاف المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل الجرحى إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".