ثروت سويلم: الأهلي والزمالك يرغبان في خوض لقاء القمة بالقاهرة

أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بنقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك من إستاد برج العرب إلى ملعب آخر.



وقال سويلم - في تصريحات اليوم الثلاثاء - إن لجنة المسابقات ستعقد اجتماعا لدراسة هذا الملف واتخاذ قرار مناسب في إقامة المباريات بشكل متواصل في ملعب برج العرب.



وأوضح أن كلا من الأهلي والزمالك يرغبان في لعب المباراة بالقاهرة، مستبعدا إقامة اللقاء على استاد السلام بسبب أعمال الصيانة والتطوير استعدادا لكأس الأمم الإفريقية.



وأضاف أن استاد الدفاع الجوي، هو الأجهز في الفترة الحالية لاستقبال لقاء القمة في حال تم نقله من ملعب برح العرب بالإسكندرية.