"مستقبل وطن" ينظم ندوة للتوعية بالمشاركة في التعديلات الدستورية

نظمت أمانة المرأة والتدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن، في محافظة القليوبية، ندوة بالتعاون مع أمانة حي غرب شبرا الخيمة تحت شعار "انزل - شارك - قول رأيك".



حضر الندوة كل من: النائب الدكتور نضال السعيد أمين التدريب والتثقيف بالقليوبية، والدكتورة نجلاء الفرماوي أمينة المرأة بالقليوبية ووائل ماجد، وأمانى عبدالقادر الأمناء المساعدين لأمانة التدريب والتثقيف بالقليوبية، وذلك بحضور حوالى 600 سيدة.



وكانت الندوة بتنظيم أمانة الحزب بحي غرب شبرا الخيمة، تحت إشراف المهندس محمود العسكري امين الحى وأعضاء هيئة المكتب.



وفي كلمتها هنئت الدكتورة نجلاء الفرماوي، السيدات بمناسبة يوم المرأة المصرية وبعيد الأم.



وقال "الفرماوي" إن المرأة المصرية هى عماد المجتمع فهى الأم والزوجة والأخت والابنة وأنها تمثل أكثر من نصف المجتمع وأن فضل نجاح ثورة 30 يونيو هو المرأة المصرية، وحثت في كلمتها السيدات للنزول بكثافة من أجل التمثيل المشرف للمرأة أمام العالم.



وأكد الدكتور نضال السعيد أن التعديلات المقترحة مهمة للوطن خلال الفترة الحالية.



كما تحدث عن نقاط التعديل الدستورى وأهمها مجلس الشيوخ لمساعدة مجلس النواب بخبراته وتعديل السلطة القضائية وتعيين نائب أو أكثر للرئيس يكون لهم اختصاصات لمساعدة رئيس الجمهورية.



وأكد أن الكلمة الأخيرة للشعب والقرار بيدكم لإيصال الصورة للعالم كله بأننا نقف جميعًا مع الدولة المصرية.



وأشار وائل ماجد الأمين المساعد لأمانة التدريب والتثقيف بالقليوبية إلى أن التعديلات الدستورية تكفل للمرأة حقها في التمثيل بجميع المجالس النيابية.



وفي نهاية الندوة تم توزيع هدايا عيد الأم على جميع السيدات الحاضرات.