محمد فايق يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي

استقبل محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمكتبه، سفير الاتحاد الأوروبى السفير إيفان ساركوس والوفد المرافق له.



وتطرق "فايق" في حديثه عن النشاطات المختلفة لحركة حقوق الإنسان أثناء زيارته الأخيرة لجنيف.



ورد على بعض التساؤلات التي طرحها سفير الاتحاد الأوروبى حول إهتمام مصر بعملية المراجعة الدورية الشاملة باعتبار أن ذلك يعكس الجهود المصرية بالارتقاء بحالة حقوق الإنسان.



وأكد الجانبان التعاون المستمر بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.