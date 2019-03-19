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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 01:48 م

قومي المرأة: مليونا سيدة استفادت من حملة "طرق اﻷبواب" الحكومية

هند حنفي
هند حنفي
أ ش أ
dostor.org/2558370

قالت عضو المجلس القومي للمرأة هند حنفي إن الحملة التي أطلقتها الحكومة لـ "طرق الأبواب" لتوعية النساء وتثقيفهن وصلت لمليوني مستفيدة، مؤكدة أن مصر تبذل جهودا جادة لدعم المرأة.

وأضافت عضو المجلس القومي للمرأة، خلال مؤتمر "اليوم العالمي للمرأة" الذي عقد في مكتبة الإسكندرية في حضور مديرها الدكتور مصطفى الفقي ومندوب من الأمم المتحدة ومشاركين من عدة دول عربية وأساتذة جامعات، أن شهر مارس يمثل بجدارة شهر المرأة لأنه مزدحم بثلاث مناسبات "يوم المرأة العالمي"، و"عيد الأم"، و"يوم المرأة المصري"ة، لافتة إلى أن قطاع المرأة الجديد الذي أضافته المكتبة يستحق الإشادة بمجهوداتها، إذ تعتبر شريكا في عملية التنمية إلى جانب القيادة السياسية في مصر.

وأكدت أن المجلس القومي للمرأة وضع إستراتيجية من عام 2017 إلى عام 2030 لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا ولحماية وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية، وتركيز الإستراتيجية من خلال تحفيز المشاركة السياسية من خلال التمثيل النيابي وتهئية النساء للمناصب القيادية، بالإضافة إلى منع الممارسات التي تُكرس التمييز ضد المرأة سواء في المجال العام أو داخل الأسرة.

من جانبه، قال مدير برامج هيئة "بالن" الدولية بمصر مدثر حسين صديق، إن التقدم ليس مستحيلا، ونحن نستطيع أخذ مزيد من التطورات في مصر للنهوض بالمرأة في كافة المجالات، معتبرا أن مصر خاضت تطورات كبيرة بتعيين ثماني سيدات في الحكومة الحالية.

وأضاف أن مصر تواكب التطورات الدولية في عملية النهوض بالمرأة، وهو ما سيظهر جليا في نساء الغد الذين هم أبناء وأطفال حاليا.

وقالت مندوبة الأمم المتحدة ومسئولة الاتصال والدعم مها راتب إن خطة الحكومة للنهوض بالمرأة تتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أنه في سياق اليوم العالمي للمرأة نتطلع لمستقبل فيه ابتكار وتحقيق المساواة بين الجنسين، من أجل حمايتها من كافة أشكال العنف والأخطار البيئية.

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