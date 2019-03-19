التحالف الدولي للسلام تعليقا على حادث هولندا: بالسلام نقضي على الإرهاب

يدين التحالف الدولي للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الحادث الإرهابي الذي وقع في هولندا أمس، وأسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وأكثر من 9 مصابين في تكرار جديد لحوادث إرهابية تستهدف المدنيين الآمنين سواء في الشوارع أو في دور العبادة، الأمر الذي يهدف إلى إثارة القلق بشكل دائم في كل مكان، خاصة أن العناصر الإرهابية باتت تستخدم أسلوب فردي في هجماتها الغادرة مما سيترتب عليه نشر الخوف والفزع ويهدد الأمن والاستقرار المجتمعي.



ويؤكد التحالف أن مواجهة العنف والإرهاب يستلزم التكاتف وتجسيد التضامن العالمي على أرض الواقع من أجل وأد هذه الظواهر الخطرة، ويرى التحالف أن مواجهة العنف بالعنف ليست دائما الحل الأمثل، بل ينبغي معها وضع خطط وطنية ودولية، لنشر ثقافة السلام والتسامح بين جميع المواطنين في شتى بقاع الأرض.



وبالتزامن مع مشاركة وفد من التحالف، في فعاليات الدورة أربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا بجنيف خلال الفترة من 25 فبراير حتى 22 مارس 2019، يطالب التحالف المنظومة الأممية بضرورة إصدار توصيات للدول الأعضاء متعلقة بوضع خطط وطنية لتعزيز السلام ونشر ثقافة تقبل الآخر، باعتبار المواجهة الفكرية أقوى من الرصاص.



ويقدم التحالف تعازيه في ضحايا حادث هولندا، وكل ضحايا العنف والإرهاب على مستوى العالم.