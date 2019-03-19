محكمة العدل الأوروبية تقضي بحق ألمانيا في ترحيل اللاجئين لدول أخرى

قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء، بأن ألمانيا تتمتع بحق ترحيل طالبي اللجوء لدول أخرى في الاتحاد الأوروبي حتى وإن كانوا سيتعرضون لظروف معيشية صعبة هناك.



ومن جهتهم، قرر قضاة بالمحكمة، حسبما نقلت إذاعة دويتشه فيله الألمانية، أن نظام الإعانات الاجتماعية الضعيف وظروف المعيشة في بعض الدول ليست سببًا لمنع الترحيل.



وقال القضاة إن الترحيلات يجب أن يتم وقفها فقط في حالات إذ يحتمل أن يتعرض الأفراد لحاجة مادية شديدة ومعاملة مهينة أو غير إنسانية.