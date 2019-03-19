الخميس.. توقيع بروتوكول بين بنك المعرفة والنادى الأهلى

توقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس 21 مارس 2019، بروتوكول تعاون مع النادي الأهلي، تحت شعار "من أجل مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر"، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.



وقال الدكتور طارق شوقي، يسرني أن أوقع بروتوكول تعاون بين بنك المعرفة المصري والنادي الأهلي من أجل التعريف بالمحتوى المعرفي والثقافي والعلمي وتدريب الأعضاء والقطاع الرياضي في النادي على كيفية الاستفادة من هذه المصادر القيمة.



وأضاف وزير التربية والتعليم، أن البروتوكول يتيح تربية الصغار على اكتساب المعارف والبحث المنهجي منذ الصغر وكذلك يفتح الأبواب للتعاون بين الوزارة والنادي الأهلي في أنشطة ومسابقات رياضية لتحفيز شبابنا على ممارسة الرياضة البدنية والذهنية معًا.