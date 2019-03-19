"أطفال السجينات" تشارك في احتفال "الرعاية اللاحقة" بعيد الأم بالإسكندرية

شاركت جمعية رعاية أطفال السجينات، أمس الإثنين، في الحفل الذي أقامتة إدارة شرطة الرعاية اللاحقة التابعة لوزارة الداخلية بنادي ضباط الشرطة بالإسكندرية؛ بمناسبة عيد الأم، في إطار مبادرة "كلنا واحد"، التي تجرى تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.



بحضور اللواء عصام أبو العز،مساعد وزير الداخلية ومدير إدارة شرطة الرعاية اللاحقة، واللواء محمد الشريف، مساعد وير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، واللواء إيهاب خيرت، مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، كما شاركت العديد من هيئات المجتمع المدني مثل (مؤسسة مصر الخير- مؤسسة سيدات الإسكندرية- جمعية الأورمان – مؤسسة حياة لتنمية المجتمع- بنك فيصل الإسلامي).



ومن جهته، تقدم اللواء عصام أبو العز، مساعد وزير الداخلية ومدير إدارة شرطة الرعاية اللاحقة، بالشكر لجميع مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الاحتفالية، بسبب دورهم الفعال في تقديم المساعدات المتنوعة لأسر السجناء.



وقدمت جمعية رعاية أطفال السجينات، ماكينات خياطة للسيدات المشاركات، والتي يتم تحديدهم من قبل إدارة شرطة الرعاية اللاحقة، وفي ختام الاحتفالية تم توزيع العديد من المساعدات لأسر السجناء من محافظات (مرسى مطروح – الإسكندرية – البحيرة)، والتي وفرتها الجمعيات الأهلية، وهي عبارة عن أجهزة كهربائية (غسالات وبوتاجازات وثلاجات)، تروسيكلات، وماكينات خياطة، بطاطين صوف وألحفة فايبر.



ويذكر أن جمعية رعاية أطفال السجينات مشارك دائم في احتفاليات شرطة الإدارة اللاحقة التابعة لوزارة الداخلية في مختلف محافظات مصر؛ لتقديم المساعدات العينية لأسر السجناء والغارمات.