احتفالية لتكريم أسر شهداء الشرطة.. غدًا

ينظم قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية، غدًا الأربعاء، احتفالية لتكريم أسر شهداء الأمن المركزي والأمن الوطني الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أمن واستقرار ونهضة مصر.



تقام الاحتفالية في الثانية بعد الظهر بدار قوات حرس الحدود، تحت رعاية شركة فوسفات مصر برئاسة خالد الغزالي حرب رئيس مجلس الإدارة، وتوزع شهادات الاستثمار على أبناء الشهداء.



يقام الحفل تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والمهندس طارق الملا وزير البترول، ويحضره لفيف من قيادات الشرطة والشخصيات العامة.

