جروس يرحب بنقل مباراة القمية بين الأهلي والزمالك من برج العرب

شهدت الساعات القليلة الماضية اقتراح بنقل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي المقرر لها يوم 30 مارس الجاري المؤجلة من الجولة السابعة عشر للدوري، من ملعب برج العرب بسبب سوء أرضية الملعب.





ورحب السويسري جروس المدير الفني للفريق بفكر نقل المباراة بسبب شكواه من قبل من أرضية ملعب برج العرب.

وأخطر المدير الفني جهازه المعاون بأن نقل القمة لأي ملعب أخر سيكون قرار صائب.





ويستعد الفريق الأبيض للقاء المقاولون العرب في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر له غدا الأربعاء على ملعب بتروسبورت.