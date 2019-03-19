تحرير 24 محضرًا بمخالفات مخابز بلدية في دير مواس

حررت الوحدة المحلية لمركز دير مواس بالمنيا 24 محضرًا ضد أصحاب المخابز البلدية المخالفة، وذلك خلال حملة مكبرة شارك فيها مدير الرقابة التموينية ونواب المركز والتفتيش الإداري بقرى (تانوف وعزبة الوجاك وعزبة الحاج قنديل وعزبة عزت وحماضه وزرابي)، حيث جاءت المخالفات ما بين نقص وزن ومواصفات ونظافة.



قال المهندس على غلاب رئيس المركز إن الحملة أسفرت أيضًا عن تحرير محضر لاستخدام زيت طعام منتهي الصلاحية، مؤكدًا استمرار الحملات التفتيشية تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا للمرور على الأسواق والمحلات التجارية للوقوف على مدى توافر السلع الغذائية وضبط المخالفات.

