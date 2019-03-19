تمثال "الفلاحة المصرية" بالحوامدية يستعيد بريقه

نجحت وزارة الثقافة متمثلة في قطاع الفنون التشكيلية، في إعادة الرونق لتمثال الفلاحة للمثال فتحى محمود، الموجود بمدخل مدينة الحوامدية.



وانتهى المجلس المحلى للمدينة مع ممثلي قطاع الفنون التشكيلية من إعادة الشكل الأصلى للتمثال، وإزالة الألوان المخالفة والتشوهات التى أصابته.



وكانت سخرية عارمة عمت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد تداول صور التقطها الإعلامي عبد البصير حسن، لتمثال "الفلاحة المصرية" للمثّال الراحل فتحي محمود، عند مدخل مدينة الحوامدية جنوب الجيزة بعد تجديده، حيث يظهر التمثال وشفاهه مدهونة باللون الأحمر الصارخ، وإحد الركبتين باللون الذهبي دون الأخرى، فتبدو الفلاحة وكأنها جالسة على الطريق بركبة "عارية".