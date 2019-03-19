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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 01:34 م

الخميس.. لطيفة تحتفل بعيد الأم على الراديو 9090

لطيفة
لطيفة
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2558352

تحل يوم الخميس القادم، الفنانة لطيفة، ضيفة على فاطمة مصطفى، مقدمة برنامج"الراديو بيضحك" على الراديو 9090؛ بمناسبة احتفالات عيد الأم.

ومن المقرر أن يدور اللقاء حول ذكرياتها العائلية مع أسرتها وولدتها، وهدايا عيد الأم الذى أهدتها وتلقتها لطيفة، كما تكشف آخر أخبارها الفنية، وألبومها الغنائي القادم، والشعراء والملحنين الذى تفضل العمل معهم، فضلا عن كواليس برنامجها الجديد "حكايات لطيفة" الذى يعرض حصريا على قناة DMC.

برنامج "الرديو بيضحك" يذاع فى التاسعة مساء، ولمدة ساعتين على الهواء.

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