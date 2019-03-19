سعفان يوجه بمتابعة مستحقات 3 مصريين لقوا مصرعهم في حادث بالكويت

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالكويت، بمتابعة تعويضات ومستحقات العمال الثلاثة، الذين لقوا مصرعهم إثر انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بمنطقة النهضة الكويتية.



والمتوفون هم، أحمد يوسف أحمد الباجه، عبد الستار جاد الله رشيد، ومحمد محمد السقا، فضلا عن متابعة حالة المصابين الاثنين، والتعاون مع القنصلية في إنهاء إجراءات شحن الجثامين الثلاثة إلى أرض الوطن.



وأعرب الوزير، عن تعازيه لأسر المصريين الثلاثة المتوفين، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم أهاليهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين الاثنين بالشفاء العاجل.



وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنه بالتواصل مع المستشار العمالي بالكويت أحمد يوسف، أشار إلى أنه يقوم حاليا بالمتابعة أولا بأول، وقد تم تسجيل الحادث بقضية رقم 27 جنح القيروان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.