محافظ الجيزة يفتتح ملتقى التعليم الفني بقصر الثقافة

افتتح منذ قليل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ملتقى التعليم الفني، الذى نظمته العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تحت عنوان "التعليم الفني قاطرة الوطن نحو التنمية" وذلك بقصر ثقافة الجيزة.



ويهدف الملتقى الى بحث المشاكل التى تواجه التعليم الفنى ودور التعليم الفنى فى التنمية الصناعية، حيث يتضمن الملتقى عقد عدة جلسات حوارية لمناقشة تلك المشكلات.



وأكد محافظ الجيزة​على أهمية التعليم الفنى واهمية تطويره وذلك من خلال وضع حل مشاكله على اولويات اهتمامات الدولة والقائمين على المنظومة التعليمية مما يعكس دوره فى النواحى المختلفة والنهوض بعدة مجالات.



شارك فى الملتقى الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، وخالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة واشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية.



