القاهرة : الثلاثاء 19 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
محافظات
الثلاثاء 19/مارس/2019 - 01:30 م

محافظ الجيزة يفتتح ملتقى التعليم الفني بقصر الثقافة

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
dostor.org/2558345

افتتح منذ قليل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ملتقى التعليم الفني، الذى نظمته العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تحت عنوان "التعليم الفني قاطرة الوطن نحو التنمية" وذلك بقصر ثقافة الجيزة.

ويهدف الملتقى الى بحث المشاكل التى تواجه التعليم الفنى ودور التعليم الفنى فى التنمية الصناعية، حيث يتضمن الملتقى عقد عدة جلسات حوارية لمناقشة تلك المشكلات.

وأكد محافظ الجيزة​على أهمية التعليم الفنى واهمية تطويره وذلك من خلال وضع حل مشاكله على اولويات اهتمامات الدولة والقائمين على المنظومة التعليمية مما يعكس دوره فى النواحى المختلفة والنهوض بعدة مجالات.

شارك فى الملتقى الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، وخالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة واشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية.

محافظ الجيزة يفتتح ملتقى التعليم الفني بقصر الثقافة
محافظ الجيزة يفتتح ملتقى التعليم الفني بقصر الثقافة
محافظ الجيزة يفتتح ملتقى التعليم الفني بقصر الثقافة
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية

منذ أقل من شهر

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

منذ أقل من شهرين

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس لجلسة 31 يناير

منذ أكثر من شهرين

وكيل تعليم دمياط يفعل برنامج "المعلمون أولا"

منذ 4 شهر

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

منذ 4 شهر

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

الآن

الأرصاد: غدًا طقس دافئ.. والقاهرة 25 درجة

الحكومة تكشف حقيقة إجراء تحليل عشوائي للمخدرات لجميع المواطنين

مصرع 3 مصريين وإصابة اثنين في انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالكويت

مدبولي يتابع مع زايد تنفيذ تكليفات الرئيس بعلاج مليون إفريقي من فيروس "سي"

ads
الأكثر قراءة

زيدان : لا بديل عن نجم ليفربول

الحكومة تكشف حقيقة إجراء تحليل عشوائي للمخدرات لجميع المواطنين

غرق ولايتين أمريكيتين.. وإعلان الطوارئ بعد سقوط قتلى

5 سنوات مشددة لـ3 متهمين بإشعال النار في مسكن جارهم بالجيزة

ألبومات الصور

انطلاق فعاليات "نعم مصر" بمطروح

بالصور.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" فى أسوان

"مياه الشرب" تجري استطلاعًا لبحث شكاوى أهالي الإسكندرية

محافظ أسيوط يشهد احتفالية "المرأة المصرية.. أصل الحكاية"

رياضة

لجنة المسابقات تعلن جاهزية استاد برج العرب لاستضافة مباراة القمة

صحيفة إيطالية تكشف رغبة يوفنتوس فى التعاقد مع نجم توتنهام

استبعاد عامر عامر من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

زيدان : لا بديل عن نجم ليفربول

الحكومة تكشف حقيقة إجراء تحليل عشوائي للمخدرات لجميع المواطنين

غرق ولايتين أمريكيتين.. وإعلان الطوارئ بعد سقوط قتلى

5 سنوات مشددة لـ3 متهمين بإشعال النار في مسكن جارهم بالجيزة

كشكول

بالصور.. انطلاق "دورى العباقرة" بمدرسة بورسعيد الرسمية لغات

بالصور.. ختام القافلة الطبية لجامعة المنيا بقرية "العمودين"

بالصور.. "عقل" يكرم المتفوقات بمدرسة السيدة خديجة بإدارة الطور التعليمية

"المغربى" يفتتح ملتقى التوظيف السادس بـ" بيطرى مشتهر"

بالصور.. وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد تسليم شريحة التابلت لطالبات الأول الثانوي

الأمصار

سفير كندا يتناول طعمية إسكندراني: مصر لا تترك جائعا أبدا "صور"

محافظ المنيا ينفذ برامج متنوعة لرفع الوعي الثقافي في القرى الأكثر احتياجا

وزير الإعلام اليمني: في مثل هذا اليوم حاولت الحوثية اغتيال الرئيس هادي

وزير الخارجية الأمريكي يبدأ زياراته إلى الكويت وإسرائيل ولبنان

وزير خارجية الجزائر: بوتفليقة وافق على تسليم السلطة لرئيس منتخب

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

636 مليار دولار قيمة استهلاك الصينيين من الطعام والشراب خلال 2018

فيديو.. فرار راكب دراجة هوائية من "الكوبرا" بطريقة غريبة

تقرير: 66% من الألمان يعتبرون أنفسهم سعداء

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

باحثون: تناول الحوامل للباراسيتامول لا يسبب إصابة الأطفال بالربو

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎