الكرملين: نود أن تسفر الانتخابات الأوكرانية عن رئيس يرغب في السلام

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن بلاده تود أن تسفر الانتخابات الرئاسية الأوكرانية عن تولي رئيس يرغب في السلام وليس الحرب لمقاليد الحكم في أوكرانيا.



وقال بيسكوف -في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء-: "من الأفضل بالنسبة للكرملين أن يختار الأوكرانيون رئيسا يستطيع تقييم الواقع ويمتلك الحكمة السياسية".



وأضاف بيسكوف: "نود أن تسفر الانتخابات الرئاسية الأوكرانية عن تولي رئيس يعمل للسلام وليس للحرب، رئيس يكون قادرًا على بناء العلاقات مع الجيران، بما فيهم روسيا".



يُذكر أن أوكرانيا ستشهد انتخابات رئاسية في 31 مارس الجاري.

