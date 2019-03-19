السجن 14 عاما بحق مسؤول صيني سابق لإدانته في قضايا فساد

أصدرت المحكمة الشعبية المتوسطة بمقاطعة شانشي شمالي الصين حكما بالسجن لمدة 14 عاما بحق "جي شيانغ تشي" النائب السابق لحاكم مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، بعد إدانته بجريمتي الرشوة واختلاس المال العام.



وذكرت المحكمة - في بيان الحكم الصادر اليوم الثلاثاء - أن "تشي" استغل مزايا منصبه في الفترة بين عامي 2003 و2017 لتوفير منافع لمنظمات في قضايا تتعلق بتعاون الأعمال وعقود مشاريع، حينما كان يتولى عدة مناصب مختلفة، حيث قبل أموالا وممتلكات بقيمة أكثر من 7ر25 مليون يوان (حوالي 7ر3 مليون دولار).



وأضافت المحكمة أن "تشي" اختلس أعمالا فنية خلال الفترة بين 2004 و2013 بقيمة نحو 24ر12 مليون يوان (76ر1 مليون دولار)، تعود ملكيتها لمعرض عام كان يشرف عليه.



وتابعت المحكمة أنه تم تغريم "تشي" أيضا بثلاثة ملايين يوان (432 ألف دولار)، ومصادرة ممتلكاته غير القانونية.



وأوضحت المحكمة أن "تشي" حظي بحكم مخفف بعد اعترافه بجرائمه، وتوفير معلومات إضافية توضح كيفية ارتكابه الجرائم المذكورة، كما أظهر الندم والتسليم الطوعي لمكتسباته غير القانونية التي تمت استعادتها.