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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:30 م

الأمم المتحدة: اجتماع جديد في جنيف للأطراف المعنية بأزمة الصحراء الغربية

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
أ ش أ
dostor.org/2558233

أعلنت الأمم المتحدة - فى بيان لها فى جنيف اليوم الثلاثاء - أن المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية هورست كوللر سوف يعقد اجتماع دائرة مستديرة فى سويسرا مع وفود من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا وذلك يومى 21 و22 مارس الجارى.

وأشار البيان إلى أن هذا الاجتماع وهو الثانى من نوعه بعد اجتماع عقده المبعوث الخاص مع الأطراف فى ديسمبر الماضى 2018 سوف ينعقد وفقا لقرار مجلس الأمن 2440 وذلك كخطوة أخرى في العملية السياسية نحو التوصل إلى حل سياسى عادل ودائم ومقبول لقضية الصحراء وبما يوفر تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.

وأوضح البيان أن الغرض من الاجتماع هو أن تبدأ الوفود فى تناول العناصر اللازمة لبناء حل دائم قائم على التوافق كما سيكون بمثابة فرصة للوفود لإعادة النظر فى القضايا الإقليمية ومناقشة كيفية بناء الثقة ولفت بيان الأمم المتحدة إلى أن المبعوث الشخصى الأممى قام بإجراء مشاورات ثنائية مع الوفود من أجل التحضير لاجتماع المائدة المستديرة ويأمل فى أن يعزز الاجتماع الديناميكية الإيجابية التي أوجدتها المائدة المستديرة الأولى والتي عقدت فى جنيف في ديسمبر 2018.

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