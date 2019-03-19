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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:29 م

فايقة فهيم: توظيف طاقات شباب أفريقيا أول طريق النهضة

المهندسة فايقة فهيم،
المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب،
إسلام نصير
dostor.org/2558230

كشفت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أن هناك مكاسب عديدة حققتها مصر من تدشينها ملتقى الشباب العربي الأفريقي، الذي استضافته محافظة أسوان، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث يمثل هذا الملتقى نجاح جديد تحققه مصر في إطار انفتاحها نحو العمق الأفريقى، كما أن هذه الرؤية تعززت بعودة مصر الكثيفة إلى محيطها الأفريقى خاصة من خلال المشاركات الرئاسية المتوالية في الفعاليات التي مثلت مصر القارة الأفريقية فيها، والتي توجت برئاستها للإتحاد الإفريقي.

وقالت "فهيم"، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إن مصر تنطلق الآن بنجاح شديد نحو العمق الأفريقى، وتسعى جاهدةً إلى توسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية الأشقاء ومد جسور التواصل الحضارى مع كافة شعوبها، وكذلك تفعيل القوى المصرية الناعمة بالقارة والانخراط بفاعلية فى صياغة وتطوير مبادئ وآليات العمل الأفريقى المشترك تحقيقًا للمنفعة لجميع الدول الأفريقية فيما يتعلق بالقضايا المحورية التى تمسها، خاصة الملفات التنموية وملفات صون السلم والأمن فى أفريقيا.

وأضافت أن أفريقيا قارة شابة ونسبة الشباب بها تتجاوز الـ30%، واستيعاب هؤلاء الشباب وتوظيف طاقاتهم في الاتجاه الصحيح اقتصاديًا وسياسيًا هو أول طريق النهوض بالقارة والذى سيعود حتمًا على مصر بكثير من الخير نظرًا لكون مصر جزء من أفريقيا تحمل نفس همومها وتسعى لتحقيق نفس طموحاتها.

ورأت عضو مجلس النواب، أنه عندما يخرج الإرهاب من أفريقيا ستكون مصر أكثر أمانًا وعندما تنجح مشاريع الشباب في تنمية اقتصاد الدول المرتبطة مع مصر اقتصاديًا وسياسيًا سيؤدى ذلك لنجاح أكيد فى عمق الاقتصاد المصرى، نظرًا لموقع مصر الجغرافى على الساحل الشمالى لأفريقيا.

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