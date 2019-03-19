الحكومة تنفي إقامة "كورنيش الأبيض الجديد" على منطقة أثار بمطروح

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من شائعات عن وجود آثار في نطاق المشروع القومي لطريق "كورنيش الأبيض الجديد" بمحافظة مطروح.، مؤكدا أنه أنباء غير صحيحة.



وأوضح أنه بالتواصل مع وزارة الآثار، نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم وجود أى آثار في هذه المنطقة، وأنه تم الكشف على هذه المنطقة قبل البدء في المشروع والتأكيد على أنها خالية تمامًا من الآثار، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.



وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال التنسيق مستمرًا مع محافظة مطروح خلال العمل بمشروع طريق الكورنيش الأبيض الجديد حاليًا، حيث يوجد مندوب من الآثار مع الشركة القائمة بالعمل، مع إشراف ومتابعة الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية للأعمال.



كما أكدت الوزارة حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن نظرًا لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة، مناشدةً جميع وسائل الإعلام بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة ([email protected]).