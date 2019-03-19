وزير القوى العاملة يسلم 304 عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة

سلّم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، 304 عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، مقدمة من شركات القطاع الخاص، وفرتها مديرية القوى العاملة بالقاهرة.



ويأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بهذه الفئة وتقديم أوجه الحماية والرعاية لهم على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم، وذلك بحضور خالد المصري وكيل أول الوزارة مدير المديرية.



وأكد الوزير، أن الاهتمام بذوي القدرات الخاصة يأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الحماية والرعاية لهم، مضيفًا أنه يجب على الجميع التكاتف والتعاون لتقديم بسمة أمل بسيطة ترتسم على وجوههم، وإشراقة أمل لهم ولأسرهم وذويهم.



وقال، "نجدد معكم العهد الذي قطعناه على أنفسنا، بالاستمرار بتقديم كل أوجه الحماية والرعاية لكم، كدور يقع على عاتقنا، بتوفير احتياجاتكم ويأتي على رأسها توفير فرص عمل لكم، كالتزام يقع على عاتقنا، ونؤكد وفائنا به، واستمرارنا فيما بدأناه معكم".



وأضاف، "الدولة المصرية تسابق الزمن، بما تقوم به من مشروعات قومية عملاقة، تسهم في تقليل نسب البطالة، وتوفير فرص عمل لائقة لجميع المصريين، من الأصحاء أو ذوي القدرات الخاصة على السواء، قائلًا نفذت الدولة ما يقرب من 8000 مشروع في إطار خطتها لتنفيذ 15300 من شأنها نقل الشباب نقلة نوعية في حياته".