بريطانيا تنتقد إشارة ترامب إلى "تلفيقها" قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

انتقدت الحكومة البريطانية إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى "تلفيق" بريطانيا قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، ووصفتها بالـ "الخاطئة تماما".



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية - في تصريح لصحيفة الإندبندنت البريطانية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - إن "مزاعم" الرئيس الأمريكي المتعلقة بنظرية المؤامرة "خاطئة تماما".



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ترامب شارك تغريدة على موقع التواصل الاجتماع "تويتر"، أمس الأحد لوليام كراديك؛ مؤسس أحد المواقع اليمينية يقوم بنشر أخبار تتعلق بنظرية المؤامرة ويسمى "ديس أوبيدينت ميديا".



وجاء في تغريدة كراديك أن "تحقيق روسيا جيت تم إنشاؤه جزئيا من أجل المساعدة في مكافحة النفوذ الروسي لاستدراج الولايات المتحدة لاتخاذ موقفا متشددا ضدهم، كي يتركوننا في عالم أكثر خطورة نتيجة ذلك، هذه مجرد حلقة جديدة من هذه اللعبة الرائعة".



وأوضحت "الإندبندنت" أنه ليس جليا ماهية النفوذ الروسي الذي يشير إليه كراديك في بريطانيا، ورأت أنه من المرجح أن استخدام مصطلح "لعبة رائعة" يشير إلى المواجهة السياسية والدبلوماسية الممتدة بين روسيا وبريطانيا منذ القرن التاسع عشر.



يذكر أن ترامب شن هجوما استثنائيا ضد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إزاء استراتيجيتها في مفاوضات انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم "بريكست"، قائلا إنها "لم تستمع" لنصائح بشأن القضية.