القاهرة : الثلاثاء 19 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
الثقافة
الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:26 م

"الأعلى للثقافة" يعلن توصيات مؤتمر الذكرى المئوية لثورة 1919

الدكتور سعيد المصرى
الدكتور سعيد المصرى
جمال عاشور
dostor.org/2558214

اختتم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصرى، فعاليات المؤتمر الدولى: "ثورة 1919 بعد مئة عام"، والذى أطلقه المجلس، واستمرت جلساته على مدار ثلاثة أيام متصلة، وقد عقد المؤتمر بمناسبة مرور مئة عام على قيام ثورة 1919.

وبعد ختام كافة فعاليات المؤتمر، تم إعلان عدة توصيات تمثلت في أن يتواصل الاحتفال بمئوية ثورة 1919 على مدار العام فى كل مؤسسات وهيئات وزارة الثقافة، كل فى مجاله وكل فيما يخصه، ويأتى على رأس هذه الجهات دار الكتب المصرية ومراجعة كل ما فيها من مخطوطات ووثائق تتصل بحقبة الثورة لإصدارها إصدارًا علميًا موثقًا.

كذلك تشكيل لجنة لتوثيق دور المرأة المصرية فى ثورة 1919، والبحث عن وثائق الاتحاد النسائى المصرى ونشرها، وإصدار أبحاث المؤتمر فى مجموعة من المجلدات، وإعادة نشر المجلَّات الخاصة بحقبة الثورة، وخصوصًا المجلَّات النسوية سواء نشر ورقى أو إلكترونى، وجمع وتوثيق الكاريكاتير الخاص بحقبة الثورة.

وأيضًا أن يقوم المركز القومى للترجمة بتكليف مجموعة من المترجمين المتميزين لترجمة الكتب الخاصة بثورة 1919 عن الإنجليزية والفرنسية بشكل خاص، وأن يتم طبع بحث الدكتور ياسر منجى بما فيه من صور على ورق مصقول؛ لأنه يمثل سجلًا رمزيًا بالغ الأهمية يُخشى أن يتبدد أو يضيع؛ ولأنه يمثل شاهدًا على تشكل الهُوية المصرية الحديثة، وإعادة طبع كل مذكرات حقبة الثورة طبعة شعبية فى هيئة قصور الثقافة، بالتنسيق مع الناشرين.

وأوصت بتكليف بعض الفنانين بعمل تماثيل لبعض رموز ثورة 19 مثل محمود مختار وسيد درويش وصفية زغلول وهدى شعراوى، وتشكيل لجنة من بعض المتخصصين الذين يجيدون اللغتين الإنجليزية والفرنسية، لحصر المذكرات والأوراق الخاصة والوثائق لكل من عمل فى الإدارة الاستعمارية البريطانية فى مصر، وعلى رأسهم المندوبون الساميون والسفراء بما فى ذلك سفير الولايات المتحدة كافرى، ودعوة كل من لديه وثائق، أو مذكرات، أو أوراق متعلقة بتلك المرحلة لتسليم صورة رقمية منها إلى اللجنة المشكلة، وقيام لجنة الاقتصاد بالمجلس الأعلى للثقافة بتنظيم مجموعة ندوات حول الدور الذى لعبته ثورة 1919 فى تمصير الاقتصاد المصرى.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ أكثر من شهرين

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

منذ 3 شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ 3 شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ 4 شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ 5 شهر

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

الآن

الصحة تُطلق المرحلة الثانية من حملة القضاء على الديدان المعوية

زيمبابوي: مصرع 98 شخصا وفقدان 217 جراء إعصار "إيداي"

الزراعة تعلن تأجيل حظر بيع وتداول الطيور الحية بالقاهرة والجيزة رسميا

إعادة فتح طريقي إسكندرية الصحراوي والعلمين بعد زوال الشبورة

ads
الأكثر قراءة

غرق ولايتين أمريكيتين.. وإعلان الطوارئ بعد سقوط قتلى

5 سنوات مشددة لـ3 متهمين بإشعال النار في مسكن جارهم بالجيزة

نيابة الهرم تُحقق مع ضابط شرطة بتهمة قتل صديقته

مصرع 3 مصريين وإصابة اثنين في انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالكويت

ألبومات الصور

انطلاق فعاليات "نعم مصر" بمطروح

بالصور.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" فى أسوان

"مياه الشرب" تجري استطلاعًا لبحث شكاوى أهالي الإسكندرية

محافظ أسيوط يشهد احتفالية "المرأة المصرية.. أصل الحكاية"

رياضة

فيديو.. تعليق "رونالدو" على مطالب عودته لريال مدريد

ناجي يشيد بالشناوي: بيراميدز اشتغل عليه بشكل كويس

أحمد حسام "ميدو" يوجه رسالة بعد قرار إقالته من نادي الوحدة

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

غرق ولايتين أمريكيتين.. وإعلان الطوارئ بعد سقوط قتلى

5 سنوات مشددة لـ3 متهمين بإشعال النار في مسكن جارهم بالجيزة

نيابة الهرم تُحقق مع ضابط شرطة بتهمة قتل صديقته

مصرع 3 مصريين وإصابة اثنين في انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالكويت

كشكول

بالصور.. افتتاح الملتقى العلمى الأول لأقسام الدراسات السياحية بالجامعات المصرية

بالصور.. "هندسة المنوفية" توصى بدمج الشبكة المصرية مع الدول المجاورة

فتح باب التقديم لمعلمي وإداري مدرسة "الشعراوي" للتكنولوجيا التطبيقية

"الرشيدي" لخريجي إعلام النهضة: عليكم التطوير الذاتي دائمًا

بالأسماء.. "الأم المثالية" بالمهرجان الدولى لجامعة كفر الشيخ

الأمصار

وزير خارجية الجزائر: بوتفليقة وافق على تسليم السلطة لرئيس منتخب

تونس.. نتائج صادمة بشأن التحرش الجنسي بالتلاميذ

المغرب يؤجل الحكم في قضية قيادي إخواني متهم بجريمة قتل طالب

إيران تنفي تصريحات تركية بشأن الأكراد في العراق

رئيسة وزراء نيوزيلندا: الإرهابي سيواجه كل قوة القانون ولن يكون له اسم

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

تقرير: 66% من الألمان يعتبرون أنفسهم سعداء

العلماء عاجزون عن تفسير غموض "كويكب بينو"

روسيا وأمريكا توسعان تعاونهما لغزو القمر

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

باحثون: تناول الحوامل للباراسيتامول لا يسبب إصابة الأطفال بالربو

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎