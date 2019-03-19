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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:23 م

إعلامي الوزراء ينفي تغيير المناهج الدراسية في نظام التعليم الجديد

مدبولي
مدبولي
dostor.org/2558205

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تغيير وزارة التربية والتعليم المناهج بدءًا من الصف الثاني الابتدائي وحتى المرحلة الإعدادية وذلك في إطار تطبيق نظام التعليم الجديد.

وأوضح أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء تمامًا، مشيرة إلى أنه سيتم تغيير مناهج الصف الثاني الابتدائي فقط من العام القادم لينضم إلى نظام التعليم الجديد، أم المناهج الخاصة بالصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي فنحن نعمل على تحسينها بشكل مستمر حتى يتم استبدالها بالنظام الجديد.

وأكدت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، وأن ذلك يأتي اتساقًا وتماشيًا مع سياسة الدولة الهادفة لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها، وأنها مستمرة في تنفيذ خطتها التي وضعتها لتتماشى مع رؤية مصر 2030، ولعل من أبرزها نظام التعليم الجديد، الذي تم تطبيقه هذا العام على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بالإضافة إلى الصف الأول الثانوي.

وأوضحت الوزارة أن عملية التطوير تشمل مرحلة الطفولة المبكرة بدءًا من"kg1، وkg2" والصف الأول الابتدائي والمرحلة الثانوية عن طريق توظيف التابلت فى عملية التعلم.

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

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