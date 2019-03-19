شاروبيم وحجى يشهدان قراعة الحج السنوية

هنأ الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، المواطنين المتقدمين لقرعة الحج هذا العام، كما وجه الشكر لوزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة ومديرية أمن الدقهلية على ما يبذلونه من جهد بتوفير رحلة حج آمنة ومريحة للحجاج.



‎وقال "شاروبيم" أن وزارة الداخلية بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة تسعى لتقديم خدمات إنسانيه عالية المستوى للمواطنين ومن بينها حج القرعة الذي يعد احتفالا سنويًا في الأراضي المقدسة.



‎ومن جانبه أكد اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، أن الوزارة تقدم كل التسهيلات الممكنة لحجاج بيت الله الحرام وأنها تقوم بكافة الإجراءات التي تضمن أداء فريضة الحج بسهولة ويسر وقدم حجي التهنئة للمواطنين الذين سيتم اختيارهم لأداء الفريضة بالقرعة العلنية.



‎شهد إجراءات القرعة الشيخ طه زياد وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية واللواء شريف راتب مفتش الداخلية لأمن الدقهلية.